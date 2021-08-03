Делегация спортсменов ОКР поднялась на пятое место в медальном зачете ОИ

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По итогам 11-го дня летних Олимпийских игр в Токио делегация спортсменов ОКР заняла пятое место в медальном зачете. Россияне уже успели завоевать 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. На первом месте Китай, за ним следуют США, Япония и Австралия.

Во вторник россиянин Муса Евлоев завоевал золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов. Он одержал верх над победителем Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Артуром Алексаняном, представляющим Армению. Бой завершился со счетом 5:1 в пользу российского борца.

До этого гимнаст Никита Нагорный принес делегации спортсменов ОКР бронзу. За выступление на перекладине он получил оценку 14,533 балла.

Российские волейболисты, в свою очередь, прошли в полуфинал. В четвертьфинале Олимпийских игр в Токио они обыграли сборную Канады со счетом 3:0. Таким образом, мужская часть делегации спортсменов ОКР стала лучшей по итогам группового этапа.

