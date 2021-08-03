Тяжелоатлет Наниев стал четвертым в весовой категории до 109 кг на ОИ

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Российский тяжелоатлет Тимур Наниев стал четвертым на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 109 килограммов.

Наниев взял общий вес 409 килограммов (188 килограммов в рывке и 221 килограмм в толчке).

Золото завоевал Акбар Джураев (Узбекистан), вторым стал Симон Мартиросян из Армении, третьим – Артус Плесниекс из Латвии.

Ранее в игровой день 3 августа команда ОКР завоевала две награды – золото в греко-римской борьбе (Муса Евлоев победил чемпиона Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Артура Алексаняна, представляющего Армению) и бронза в упражнениях на перекладине (ее выиграл гимнаст Никита Нагорный).