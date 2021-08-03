Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ в упражнениях на перекладине

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Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзу Олимпийских игр в Токио в упражнениях на перекладине. Спортсмен принес делегации ОКР 51-ю медаль соревнований.

Нагорный получил за свое выступление оценку 14,533 балла. Победителем дисциплины стал японец Даики Хасимото (15,066), серебряным призером – хорват Тин Србич (14,900).

Ранее сообщалось, что делегация спортсменов ОКР опустилась на шестое место в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио после победы британца Джайлса Скотта в парусном спорте.