Делегация спортсменов ОКР опустилась на шестое место медального зачета ОИ в Токио

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Делегация спортсменов ОКР опустилась на шестое место в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио после победы британца Джайлса Скотта в парусном спорте.

Атлет из Великобритании одержал победу в классе "финн". Второе место за заплыв получил представитель Венгрии Жомбор Берец, третье – испанец Джоан Кардона Мендес.

На счету Великобритании 13 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград, в то время как российские спортсмены завоевали 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.

Накануне глава Минспорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на новые медальные достижения команды ОКР на Олимпиаде в Токио. По словам чиновника, российские спортсмены обладают достаточным для этого потенциалом.