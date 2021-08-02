Глава Минспорта рассчитывает на новые медали россиян на Олимпиаде

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Делегация спортсменов ОКР может подняться выше в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Такое заявление сделал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Завершены соревнования по 17 видам. Сборная занимает пятое место, но надеемся, что у нас еще есть потенциал", – заявил специалист.

Матыцин напомнил, что в настоящий момент в составе делегации спортсменов ОКР уже есть 21 один чемпион Олимпийских игр. Еще 67 спортсменов получили серебряные и бронзовые награды.

Глава Минспорта отдельно отметил, что Олимпиада в нынешнем году затруднена на фоне санитарных требований по коронавирусу. Он выразил благодарность специалистам, работающим со спортсменами, благодаря которым атлеты успевают восстанавливаться между стартами.

На данный момент в активе российских спортсменов 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей. В понедельник, 2 августа, россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки с 50 метров, а гонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова заняли третье место в спринте на велотреке.