Россиянин Сергей Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки

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Россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений на Олимпийских играх в Токио.

В финале соревнований спортсмен набрал 464,2 балла, уступив китайцу Чжану Чанхуну, который продемонстрировал результат в 466 очков. Каменский принес делегации ОКР 45-ю медаль Олимпиады в Токио.

В общей сложности российские спортсмены заработали 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Делегация спортсменов ОКР располагается на пятом месте медального зачета.

Ранее российские спортсменки завоевали серебро и бронзу в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений на Олимпиаде в Токио.

Россиянка Юлия Зыкова стала серебряным призером, набрав 461,9 балла, а Юлия Каримова взяла бронзу с 450,3 балла. Золото же досталось представительнице Швейцарии Нине Кристен, установившей олимпийский рекорд в 463,9 балла.

