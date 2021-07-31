Российские спортсменки стали призерами ОИ в стрельбе из винтовки из трех положений

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Спортсменки команды Олимпийского комитета России (ОКР) завоевали серебро и бронзу в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений на Олимпиаде в Токио.
Россиянка Юлия Зыкова стала серебряным призером, набрав 461,9 балла, а Юлия Каримова взяла бронзу с 450,3 балла. Золото же досталось представительнице Швейцарии Нине Кристен, установившей олимпийский рекорд в 463,9 балла.
Спортсменки стреляли из положений с колена, лежа и стоя.
С учетом этих достижений команда ОКР находится на четвертом месте в общем медальном зачете, завоевав 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей
Ранее российские саблистки вышли в финал командного турнира по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио. В полуфинале российские спортсменки, посеянные на турнире под первым номером, одержали победу над командой Южной Кореи со счетом 45:26.
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