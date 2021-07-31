Российские волейболистки обыграли команду США и вышли в плей-офф Олимпиады в Токио

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские волейболистки одержали победу над командой США на Олимпийских играх в Токио.

Игра группы B закончилась со счетом 3-0 (25:20, 25:12, 25:19) в пользу российских спортсменок.

Таким образом, представительницы делегации ОКР досрочно гарантировали себе участие в плей-офф Олимпиады. Россиянки одержали три победы и потерпели одно поражение в матчах группового этапа.

В частности, российские волейболистки побеждали команду Аргентины. Игра окончилась со счетом 3-0 в пользу спортсменок ОКР.

В заключительной встрече группы российские волейболистки сыграют против команды Турции. Матч пройдет в понедельник, 2 августа.

Ранее российские спортсмены завоевали серебро в командном турнире по фехтованию на шпагах на летних Олимпийских играх в Токио. Они принесли делегации спортсменов ОКР 34-ю медаль.

До этого серебряную медаль выиграла лучница Елена Осипова. В финале она уступила представительнице Южной Кореи спортсменке Ан Сан со счетом 5:6.