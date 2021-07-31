Российские волейболистки обыграли команду США и вышли в плей-офф Олимпиады в Токио

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Российские волейболистки одержали победу над командой США на Олимпийских играх в Токио.
Игра группы B закончилась со счетом 3-0 (25:20, 25:12, 25:19) в пользу российских спортсменок.
Таким образом, представительницы делегации ОКР досрочно гарантировали себе участие в плей-офф Олимпиады. Россиянки одержали три победы и потерпели одно поражение в матчах группового этапа.
В частности, российские волейболистки побеждали команду Аргентины. Игра окончилась со счетом 3-0 в пользу спортсменок ОКР.
В заключительной встрече группы российские волейболистки сыграют против команды Турции. Матч пройдет в понедельник, 2 августа.
Ранее российские спортсмены завоевали серебро в командном турнире по фехтованию на шпагах на летних Олимпийских играх в Токио. Они принесли делегации спортсменов ОКР 34-ю медаль.
До этого серебряную медаль выиграла лучница Елена Осипова. В финале она уступила представительнице Южной Кореи спортсменке Ан Сан со счетом 5:6.
Россияне выиграли 6 медалей на Олимпиаде за один день
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: