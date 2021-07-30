Боксер Гаджимагомедов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио

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Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в полуфинал Олимпийских игр Токио, обеспечив сборной России как минимум бронзу в весовой категории до 91 килограмма.

В четвертьфинале россиянин одержал верх над представителем Германии Аммаром Абдулджаббаром по единогласному решению арбитров.

В 1/2 финала Гаджимагомедов встретится с победителем боя между белорусом Владиславом Смягликовым и новозеландцем Дэвидом Найикой.

Ранее российский боксер Имам Хатаев вышел в полуфинал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 81 килограмма, также гарантировав сборной ОКР как минимум бронзовую медаль. В бою 1/4 финала Хатаев смог одолеть Газимагомеда Джалидова, представляющего на турнире Испанию.