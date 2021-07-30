Российский боксер Хатаев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

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Российский боксер Имам Хатаев вышел в полуфинал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 81 килограмма, гарантировав сборной ОКР как минимум бронзовую медаль.

В бою 1/4 финала Хатаев смог одолеть Газимагомеда Джалидова, представляющего на турнире Испанию.

В полуфинале россиянину предстоит встретиться с победителем четвертьфинального поединка между бразильцем Кено Мачадо и британцем Бенджамином Уиттакером.

Ранее россиянин Нияз Ильясов завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 100 килограммов на летних Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен победил в бою участника из Грузии Варлама Липартелиани. Это была 26-я медаль команды ОКР на Играх в Токио.