Россиянин Рылов выиграл золото в плавании на дистанции 200 метров на спине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Россиянин Евгений Рылов выиграл золотую медаль в плавании на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх в Токио.

Известно, что Рылов преодолел дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды. Россиянин установил новый олимпийский рекорд.

Вторым к финишу пришел представитель США Райан Мерфи, отстав от Рылова на 0,88 секунды. Бронзовую медаль завоевал британец Люк Гринбэнк.

Таким образом, российский спортсмен стал олимпийским чемпионом. Он принес делегации ОКР девятое золото Олимпиады в Токио.

Для Рылова золотая медаль на текущих Играх стала уже второй. Ранее он побеждал в плавании на дистанции 100 метров на спине.

До этого Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили в командном турнире Олимпиады в Токио по фехтованию на рапирах.

Они одержали победу над командой Франции со счетом 45:34.