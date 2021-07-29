Российские рапиристки завоевали золото в командных соревнованиях на ОИ

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Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили в командном турнире Олимпиады в Токио по фехтованию на рапирах. Они принесли делегации спортсменов ОКР восьмую золотую медаль на Играх.
В финале Дериглазова, Коробейникова и Мартьянова одержали победу над командой Франции со счетом 45:34.
Ранее стало известно, что российский дзюдоист Нияз Ильясов взял бронзу на Олимпиаде в Токио. Он победил спортсмена из Грузии.
Также сообщалось, что четырехкратный чемпион мира в фехтовании на саблях Вениамин Решетников объявил о приостановке профессиональной карьеры после неудачного выступления на Олимпиаде в Токио. Он отметил, что не знает, вернется ли в спорт.
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