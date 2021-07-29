Пловец Колесников выиграл бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем

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Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль в заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем.

Первым финишировал представитель США Калеб Дрессел с результатом 47,02 секунды, установив новый рекорд Олимпиады. На втором месте оказался австралиец Кайл Чалмерс, проиграв 0,06 секунды.

Колесников финишировал третьим, уступив победителю 0,42 секунды.

Таким образом, Россия получила 25-ю медаль Олимпиады в Токио.

Ранее россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебряные медали по академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого на Олимпийских играх в Токио. Российские спортсменки в финале прошли дистанцию за 6 минут 51,45 секунды.

До этого российские баскетболисты завоевали серебро турнира 3х3 на Играх в Токио. В финале они проиграли команде Латвии со счетом 18:21.

Бронзу выиграли сербы, обыгравшие сборную Бельгии со счетом 21:8 в матче за третье место.