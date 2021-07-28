Российские пловцы завоевали серебро ОИ в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем

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Российские пловцы завоевали серебряные медали по итогам эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

Делегацию спортсменов ОКР в этом соревновании представляли Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Россиянам удалось преодолеть дистанцию за 7 минут и 1,81 секунды.

Золотые медали соревнования выиграли представители Британии. Третье место заняли австралийцы.

Ранее сообщалось, что гимнастки ОКР в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Последний раз российские спортсменки одерживали победу в командном многоборье на Олимпиаде в 1992 году в составе Объединенной команды бывших республик СССР.

Серебро завоевали американки, набрав 166,096 балла. Третье место заняла сборная Великобритании – 164,096 балла.