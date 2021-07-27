Глава МОК поздравил российских гимнасток с золотом на Олимпиаде в Токио

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поздравил российских спортсменок с завоеванным золотом в командном многоборье по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что во время соревнований Бах находился на гимнастической арене, а после оглашения результата спустился к спортсменкам, чтобы поздравить их и сфотографироваться.

Ранее сообщалось, что россиянки Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Последний раз российские спортсменки одерживали победу в командном многоборье на Олимпиаде в 1992 году в составе Объединенной команды бывших республик СССР.

Между тем серебро завоевали американки, набрав 166,096 балла. Третье место заняла сборная Великобритании – 164,096 балла.

