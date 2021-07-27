Тхэквондист Ларин вышел в финал Олимпиады в Токио

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Россиянин Владислав Ларин вышел в финал олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограммов, гарантировав сборной ОКР как минимум серебряную медаль.

В полуфинальном поединке Ларин уверенно одолел китайца Сунь Хуни со счетом 30:3.

Финал состоится 27 июля, соперник россиянина пока не определен.

Ранее российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. В матче за третье место они одержали победу над участниками из Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ен со счетом 17:9.