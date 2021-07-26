Российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото в командном турнире на ОИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото в командном турнире на Олимпийских играх.

Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин принесли делегации спортсменов ОКР третье золото на Играх в Токио. Их результат составил 262,500 балла.

Ранее россиянам рассказали, как проходит Олимпиада в Токио в условиях пандемии. Так, на трибунах отсутствуют зрители, а спортсмены должны проходить ежедневное ПЦР-тестирование.

