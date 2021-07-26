Саблистка Позднякова завоевала золото на Олимпиаде в Токио

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире по фехтованию на Олимпийских играх в Токио, одолев в финале другую россиянку – Софью Великую.

Решающий поединок завершился со счетом 15:11.

Золото Поздняковой стало вторым в зачете делегации спортсменов ОКР на Олимпиаде, серебряная медаль Великой – пятой. Всего у российских олимпийцев 10 медалей, включая три бронзовых.

Позднякова уверенно двигалась к финалу турнира. В четвертьфинале российская саблистка победила китаянку Цянь Цзяруй со счетом 15:12, а в 1/2 финала взяла верх над соперницей из Франции Манон Брюне со счетом 15:10.