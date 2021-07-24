Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио

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Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на Олимпиаде в Токио. Спортсменка набрала 251,1 балла.

Золото выиграла китаянка Цянь Ян, установив олимпийский рекорд с 251,8 балла. Бронзу завоевала спортсменка из Швейцарии Нина Кристен – 230,6 балла.

Россиянка Юлия Каримова заняла 13-е место в квалификации и не вышла в финал.

Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр состоялась в пятницу, 23 июля, на Национальном стадионе в Токио.

В прошлом году впервые в истории Олимпиаду решили не проводить из-за пандемии, поэтому было решено перенести ее на год, как, например, чемпионат Европы по футболу.

Предыдущие отмены были связаны с мировыми войнами. По этой причине игры не проходили в 1916, 1940 и 1944 годах.

Всего в мероприятии принимают участие 950 человек: по шесть спортсменов от каждой команды и VIP-гости. В ходе церемонии запрещено громко говорить, кричать, петь, а также активно приветствовать атлетов.

Отличительная особенность Игр-2020 – девиз. МОК решил заменить извечное "Быстрее, выше, сильнее", которое появилось вместе с современной Олимпиадой в 1894 году, на "Быстрее, выше, сильнее – вместе".