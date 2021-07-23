Российские космонавты с МКС обратились к спортсменам перед Олимпиадой-2020

Видео: Roscosmos Media

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, записали видеоролик в поддержку спортсменов перед Олимпиадой-2020. Об этом сообщает радио КП

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров обратились к атлетам ОКР.



"Мы говорим всем, кто прошел сложнейший отбор и будет отстаивать честь своей страны: мы гордимся. Вы – лучшие. Мы с вами", – сказал Новицкий.

Дубров добавил, что для каждого спортсмена участие в таких соревнованиях является особым испытанием.

"Мы все гордимся флагом и гимном нашей родины, и они всегда будут в ваших сердцах: и когда вы будете идти по дорожке олимпийского стадиона, и когда вы будете стоять на подиуме", – отметил Дубров.

Новицкий добавил, что они будут следить за ходом Олимпиады-2020 и активно болеть за российских спортсменов.

Ранее глава Минспорта Олег Матыцин поделился ожиданиями от Олимпиады-2020. По его словам, попадание в тройку лучших – это максимальная задача.

Он отдельно отметил, что за золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную – 2,5 миллиона, за бронзовую – 1,7 миллиона. При этом атлеты также смогут претендовать на президентскую стипендию по итогам спортивного сезона в размере 52 тысяч рублей ежемесячно.

