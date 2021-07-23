Российские космонавты с МКС обратились к спортсменам перед Олимпиадой-2020

Видео: Roscosmos MediaРоссийские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, записали видеоролик в поддержку спортсменов перед Олимпиадой-2020. Об этом сообщает радио КП.
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров обратились к атлетам ОКР.
"Мы говорим всем, кто прошел сложнейший отбор и будет отстаивать честь своей страны: мы гордимся. Вы – лучшие. Мы с вами", – сказал Новицкий.
Дубров добавил, что для каждого спортсмена участие в таких соревнованиях является особым испытанием.
"Мы все гордимся флагом и гимном нашей родины, и они всегда будут в ваших сердцах: и когда вы будете идти по дорожке олимпийского стадиона, и когда вы будете стоять на подиуме", – отметил Дубров.
Новицкий добавил, что они будут следить за ходом Олимпиады-2020 и активно болеть за российских спортсменов.
Ранее глава Минспорта Олег Матыцин поделился ожиданиями от Олимпиады-2020. По его словам, попадание в тройку лучших – это максимальная задача.
Он отдельно отметил, что за золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную – 2,5 миллиона, за бронзовую – 1,7 миллиона. При этом атлеты также смогут претендовать на президентскую стипендию по итогам спортивного сезона в размере 52 тысяч рублей ежемесячно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: