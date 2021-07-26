Саблистки Великая и Позднякова гарантировали России медаль ОИ в индивидуальном первенстве

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Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова вышли в полуфинал олимпийского турнира по фехтованию, гарантировав сборной ОКР как минимум одну медаль в индивидуальных соревнованиях.

В поединке 1/4 финала Позднякова победила китаянку Цянь Цзяруй со счетом 15:12, а Великая одержала верх над спортсменкой из США Мариэль Загунис со счетом 15:8.

Кроме того, в понедельник, 26 июля, россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев сумели завоевать бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10 метров. Они набрали 439,92 балла, уступив китайцам Цао Юаню и Чэню Айсэню (470,58) и британцам Дэйли Томасу и Мэтти Ли (471,81).

Ранее россиянка Татьяна Минина завоевала серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх в Токио. В финале со счетом 17:25 она уступила американке Анастасии Золотич. Минина принесла команде ОКР седьмую медаль. Таким образом, на счету российских спортсменов одна золотая награда, четыре серебряные и две бронзовые.