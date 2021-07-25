Российская тхэквондистка Минина взяла серебро на Олимпиаде в Токио

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россиянка Татьяна Минина завоевала серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

В финале со счетом 17:25 она уступила американке Анастасии Золотич.

Минина принесла команде ОКР седьмую медаль. Таким образом, на счету российских спортсменов одна золотая награда, четыре серебряные и две бронзовые.

Ранее серебро команде ОКР принесла рапиристка Инна Дериглазова. В решающем матче спортсменка проиграла американке Ли Кифер со счетом 13:15.

