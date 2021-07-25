Стрелок Бацарашкина принесла команде ОКР первое золото Олимпиады в Токио

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Виталина Бацарашкина в воскресенье, 25 июля, завоевала золотую медаль Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. В финале она набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.

Ее победа стала первой для российских спортсменов на Олимпийских играх в Японии.

Серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров получила представительница Болгарии Антоанета Костадинова, набрав 239,4 балла, третье место у китаянки Цзян Жаньсинь – 218 баллов.

Первую медаль на Играх команда ОКР завоевала в субботу, 24 июля. Анастасия Галашина получила серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Спортсменка набрала 251,1 балла.

Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр состоялась в пятницу, 23 июля, на Национальном стадионе в Токио.

В прошлом году впервые в истории Олимпиаду решили не проводить из-за пандемии, поэтому было решено перенести ее на год, как, например, чемпионат Европы по футболу.

Предыдущие отмены были связаны с мировыми войнами. По этой причине игры не проходили в 1916, 1940 и 1944 годах.

Всего в мероприятии принимают участие 950 человек: по шесть спортсменов от каждой команды и VIP-гости. В ходе церемонии запрещено громко говорить, кричать, петь, а также активно приветствовать атлетов.

Отличительная особенность Игр-2020 – девиз. МОК решил заменить извечное "Быстрее, выше, сильнее", которое появилось вместе с современной Олимпиадой в 1894 году, на "Быстрее, выше, сильнее – вместе".