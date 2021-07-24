Чашу с Олимпийским огнем установили на мосту в Токио

10:24
Фото: ТАСС/Swen Pförtner/picture-alliance/dpa
Постамент с точной копией чаши и Олимпийским огнем установили на мосту Юмэ-но-Охаси в токийском районе Аоми. Об этом сообщает РИА Новости.
Копию чаши планировали разместить за пределами Национального стадиона для тех, кто не смог купить билеты на Олимпиаду. В связи с коронавирусной ситуацией постамент оградили, а подойти вплотную могут только представители СМИ по предварительной аккредитации.
Согласно действующим правилам, люди могут пройти вдоль ограждения по мосту и сделать фото Олимпийского огня. Видеозаписи не разрешены в связи с тем, что для съемки нужно больше времени, что может спровоцировать скопление людей.
Кроме того, организаторы допускают частичный запрет и на фотосъемку, если перед ограждением все же образуется толпа.
Олимпийский огонь на Национальном стадионе в Токио горит на экологичном газообразном водороде. Тот, что установлен на мосту Юмэ-но-Охаси, использует уже жидкий водород. Оба постамента будут зажженными вплоть до 8 августа.
Накануне в ходе торжественной церемонии открытия токийской Олимпиады огонь на Национальном стадионе японской столицы зажгла теннисистка Наоми Осака. В церемонии открытия суммарно приняли участие шесть тысяч спортсменов.
В субботу, 24 июля, команда ОКР завоевала первую медаль на нынешних Олимпийских играх. Серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров выиграла Анастасия Галашина.
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