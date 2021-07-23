Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми, передает ТАСС.

"XXXII летние Олимпийские игры объявляю открытыми", – заявил монарх в ходе торжественной церемонии.

В нынешнем году турнир пройдет преимущественно без зрителей. Болельщиков допустят только до 26 соревнований, остальные 724 пройдут при пустых трибунах.

Церемония открытия состоялась без зрителей. На стадион смогли попасть только 950 человек: по шесть спортсменов от каждой команды и VIP-гости.

В параде атлетов на Национальном стадионе в Токио также приняла участие команда Олимпийского комитета России. В состав делегации вошли президент ОКР Станислав Поздняков и руководитель команды Андрей Конокотин. Знаменосцами стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.