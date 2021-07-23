Огонь XXXII летних Олимпийских игр зажгли на церемонии открытия в Токио

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Японская теннисистка Наоми Осака зажгла огонь XXXII летних Олимпийских игр на церемонии открытия соревнований на Национальном стадионе в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Осака является победительницей четырех турниров Большого шлема, она бывшая первая ракетка мира.

Ранее император Японии Нарухито объявил Олимпиаду открытой. Участие в церемонии приняли спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев.

Команда ОКР вышла на парад спортсменов под номером 77 вслед за атлетами из Сан-Марино. Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Отличительная особенность Игр-2020 – девиз. МОК решил заменить извечное "Быстрее, выше, сильнее", которое появилось вместе с современной Олимпиадой в 1894 году, на "Быстрее, выше, сильнее – вместе".

Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр завершилась на Национальном стадионе в Токио.

