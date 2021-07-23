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Спорт

18:44

Первый канал объяснил, почему не показал сборную Украины на открытии Олимпиады

спорт

Фото: ТАСС/RITCHIE B. TONGO/EPA

Представители Первого канала объяснили, почему в прямую трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр в Токио не попал выход сборной Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

"Парад спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр длится около двух часов. Чтобы выполнить все коммерческие обязательства перед партнерами, его нужно иногда прерывать рекламой", – заявили в пресс-службе канала.

Тем временем команда ОКР вышла на парад спортсменов под номером 77 вслед за атлетами из Сан-Марино. Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Император Японии Нарухито объявил XXXII летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Позднее был зажжен огонь Олимпиады – церемонию доверили японской теннисистке Наоми Осаке.

В Токио на церемонии открытия Олимпиады завершился парад спортсменов

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