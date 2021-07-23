Шесть тысяч спортсменов приняли участие в церемонии открытия ОИ в Токио

Фото: ТАСС/Joel Marklund/Zuma
Шесть тысяч спортсменов приняли участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.
"Делегация команд, это спортсмены и официальные лица: около 6 000 человек. Участники Игр и почетные гости: около 900 человек", – заявили в оргкомитете Олимпиады.
Кроме того, в церемонии были задействованы около 3 500 представителей СМИ, из которых прессу представляли 2 000 человек, а еще 1 500 – вещатели.
На открытии турнира побывали спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. Команда ОКР вышла на парад спортсменов под номером 77 вслед за атлетами из Сан-Марино.
Ранее император Японии Нарухито объявил XXXII летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Позднее был зажжен огонь Олимпиады – церемонию доверили японской теннисистке Наоми Осаке.
Отличительная особенность Игр-2020 – девиз. МОК решил заменить извечное "Быстрее, выше, сильнее", которое появилось вместе с современной Олимпиадой в 1894 году, на "Быстрее, выше, сильнее – вместе".
В Токио на церемонии открытия Олимпиады завершился парад спортсменов
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