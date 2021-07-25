Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу ОИ в Токио

Фото: Hassan Ammar/AP/TAСС

Рапиристка Лариса Коробейникова завоевала пятую медаль сборной ОКР на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

В матче за третье место Коробейникова победила итальянку Аличу Вольпи. Встреча завершилась со счетом 15:14.

"Я еще долго буду плакать от радости сегодня. Так все быстро произошло... эта радость меня не отпускает", – заявила спортсменка.

В активе сборной ОКР уже вторая бронза Олимпийских игр в Токио. Помимо них российские спортсмены получили одно золото и две серебряных медали.