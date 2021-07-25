Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в Токио

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Лучницы, представляющие команду ОКР, завоевали серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

В финале командного турнира российские спортсменки – Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова – выступали против представительниц Южной Кореи. Итоговый этап завершился со счетом 0-6 в пользу кореянок.

На данный момент в активе команды ОКР четыре медали – одна золотая, две серебряные и одна бронзовая. Единственную победу пока одержала стрелок Виталина Бацарашкина в дисциплине стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров.

Днем ранее серебряную медаль Олимпийский игр выиграла Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Бронзу завоевал тхэквондист Михаил Артамонов.