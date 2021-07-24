Матыцин назвал медаль Артамонова на Олимпиаде важной для развития тхэквондо в России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что бронзовая медаль Олимпийских игр, которую принес российской сборной Михаил Артамонов, очень важна для развития тхэквондо в России, сообщает ТАСС.

"Поздравляю Михаила Артамонова и его тренеров с завоеванием бронзовой медали в тхэквондо в категории до 58 кг. <...> Олимпийская награда россиянина в тхэквондо очень важна для дальнейшего развития в нашей стране этого вида спорта. Желаю Михаилу, в активе которого есть серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы, новых побед и достижений", – сказал Матыцин.

Артамонов победил аргентинца Лукаса Гузмана 24 июля в весовой категории до 58 кг и принес сборной России вторую медаль на Олимпийских играх.



Ранее Матицын поздравил первую российскую медалистку Олимпийских игр в Токио Анастасию Галашину. Она стала серебряным призером соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

