Министр спорта РФ поздравил российскую медалистку ОИ в Токио Галашину

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Министр спорта РФ Олег Матицын поздравил первую российскую медалистку Олимпийских игр в Токио Анастасию Галашину. Об этом сообщает РИА Новости.

Галашина в субботу, 24 июля, стала серебряным призером соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

"Россиянка долго лидировала, а в заключительном выстреле совсем чуть-чуть не хватило до золота. Но все равно это большое достижение для молодой спортсменки. Поздравляю Настю и ее тренеров", – отметил Матицын.

Глава Минспорта выразил уверенность в дальнейших высоких достижениях российской спортсменки. Он также отметил, что Галашина будет представлена к государственной награде.

Олимпийские игры в Токио официально стартовали накануне, 23 июля. В церемонии открытия приняли участие шесть тысяч спортсменов. В субботу, 24 июля, в Токио планируется разыграть 11 комплектов медалей.