В Вешняках подняли флаги в поддержку российских олимпийцев

Фото: Дмитрий Нигматулин
Председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая поддержала акцию "Поднимем флаг России", посвященную спортсменам российской сборной, на которых сейчас наложены ограничения по использованию триколора и гимна.
На востоке столицы проехала группа велосипедистов, которые подтянулись к скверу на Вешняковской улице. Это оказались волонтеры "Совета матерей". Они подняли флаги РФ и проскандировали: "Сборная! России!"
Татьяна Буцкая пояснила смысл флешмоба. "Никто в мире не усомнится, что победа на олимпиаде принадлежит России. Наши спортсмены лучшие, флаг России достоин подниматься на международных соревнованиях", – подчеркнула она.
Укрепив триколоры, велосипедисты проехались по нескольким районам Москвы. Татьяна Буцкая констатировала факт, что эта олимпиада останется без нашего гимна и флага, но это не сможет поколебать веру в победу сборной России.
Она добавила, что у в России давние традиции поддержки спортсменов.
В субботу, 24 июля, команда ОКР завоевала первую медаль на нынешних Олимпийских играх. Серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров выиграла Анастасия Галашина.
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