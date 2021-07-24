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Общество

12:28

В Вешняках подняли флаги в поддержку российских олимпийцев

общество спорт

Фото: Дмитрий Нигматулин

Председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая поддержала акцию "Поднимем флаг России", посвященную спортсменам российской сборной, на которых сейчас наложены ограничения по использованию триколора и гимна.

На востоке столицы проехала группа велосипедистов, которые подтянулись к скверу на Вешняковской улице. Это оказались волонтеры "Совета матерей". Они подняли флаги РФ и проскандировали: "Сборная! России!"

Татьяна Буцкая пояснила смысл флешмоба. "Никто в мире не усомнится, что победа на олимпиаде принадлежит России. Наши спортсмены лучшие, флаг России достоин подниматься на международных соревнованиях", – подчеркнула она.

Укрепив триколоры, велосипедисты проехались по нескольким районам Москвы. Татьяна Буцкая констатировала факт, что эта олимпиада останется без нашего гимна и флага, но это не сможет поколебать веру в победу сборной России.

Она добавила, что у в России давние традиции поддержки спортсменов.

В субботу, 24 июля, команда ОКР завоевала первую медаль на нынешних Олимпийских играх. Серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров выиграла Анастасия Галашина.

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