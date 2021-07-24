Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзу в весовой категории до 58 килограммов на Олимпийских играх в Токио.

В поединке за бронзу россиянин обыграл аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10.

Это уже вторая медаль для команды ОКР на Играх в Токио. 24 июля сборная завоевала первую медаль на нынешних Олимпийских играх. Серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров выиграла Анастасия Галашина.

Олимпийские игры в Токио официально стартовали накануне, 23 июля. В церемонии открытия приняли участие шесть тысяч спортсменов. В субботу, 24 июля, в Токио планируется разыграть 11 комплектов медалей.