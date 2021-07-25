Победа стрелка Бацарашкиной вдохновит российских спортсменов – Матыцин

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил уверенность в том, что победа стрелка Виталины Бацарашкиной на Олимпийских играх вдохновит и мотивирует спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.
"Поздравляю Виталину Бацарашкину, ее тренеров, Стрелковый союз России и всех российских болельщиков с первой золотой медалью нашей команды на Играх в Токио! (...) Пусть эта яркая победа Виталины Бацарашкиной вдохновит всех наших олимпийцев на самые высокие достижения и рекорды!", – заявил глава Минспорта.
Матыцин напомнил, что Бацарашкина дебютировала на Олимпиаде в Рио, где завоевала серебряную медаль. По словам главы Минспорта, нынешняя золотая награда стала первой для российского стрелкового спорта с 2004 года.
Виталина Бацаршкина завоевала золотую медали в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. На заключительном этапе соревнований девушка установила олимпийский рекорд, набрав 240,3 балла.
Для команды ОКР это первое золото на турнире. Днем ранее серебряную медаль Олимпийский игр выиграла Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Бронзу завоевал тхэквондист Михаил Артамонов.
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