Суд вернул олимпийскую аккредитацию главе Федерации тяжелой атлетики России Агапитову

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Токио удовлетворила апелляцию президента Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова на решение МОК об отзыве личной аккредитации на Олимпийские игры в Токио, сообщает ТАСС.
По словам Агапитова, он ожидал такого решения, поскольку понимал, что правда на его стороне.
"Сейчас буду собираться, чтобы прилететь в Токио", – сказал Агапитов.
16 июля МОК уведомил Агапитова, что он не соответствует критериям аккредитации должностных лиц EWF на Олимпиаду в Токио.
Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр состоялась в пятницу, 23 июля, на Национальном стадионе в Токио. Всего в мероприятии принимают участие 950 человек: по шесть спортсменов от каждой команды и VIP-гости. В ходе церемонии запрещено громко говорить, кричать, петь, а также активно приветствовать атлетов.
Отличительная особенность Игр-2020 – девиз. МОК решил заменить извечное "Быстрее, выше, сильнее", которое появилось вместе с современной Олимпиадой в 1894 году, на "Быстрее, выше, сильнее – вместе".
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