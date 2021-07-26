Саблистки Великая и Позднякова встретятся в финале олимпийского турнира

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Российские саблистки София Позднякова и Софья Великая встретятся в финале олимпийского турнира по фехтованию.
В полуфинале Позднякова одолела соперницу из Франции Манон Брюне со счетом 15:10, а Великая взяла верх над венгеркой Анной Мартон со счетом 15:8.
Таким образом, россиянки гарантировали сборной ОКР золото и серебро первенства.
Ранее в поединке 1/4 финала Позднякова победила китаянку Цянь Цзяруй со счетом 15:12, а Великая одержала верх над спортсменкой из США Мариэль Загунис со счетом 15:8.
Первую медаль на Олимпиаде в Токио команда ОКР завоевала в субботу, 24 июля. Анастасия Галашина получила серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Спортсменка набрала 251,1 балла.
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