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Спорт

13:26

Матыцин поздравил российских лучниц с серебром Олимпиады в Токио

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил спортсменок команды ОКР с серебряными медалями в стрельбе из лука (командный зачет) на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поздравляю с серебряной медалью Светлану Гомбоеву, Елену Осипову и Ксению Перову, тренерский штаб и Российскую федерацию стрельбы из лука", – приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Матыцин отдельно отметил успехи Светланы Гомбоевой, которая 23 июля потеряла сознание из-за солнечного удара во время квалификации. Министр спорта также объявил, что лучниц представят к государственным наградам и пожелал им успехов в будущих стартах.

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в Токио в командном турнире. В финале соревнования они уступили сборной Южной Кореи со счетом 0-6.

Ранее в воскресенье, 25 июля, команда ОКР получила первую золотую медаль. Единственную победу пока одержала стрелок Виталина Бацарашкина в дисциплине стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров.

Российские лучницы взяли "серебро" на Олимпиаде

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