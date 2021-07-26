Путин поздравил российских спортсменов с завоеванными на Олимпиаде наградами

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Владимир Путин поздравил российских спортсменов, завоевавших награды на Олимпиаде в Токио. Соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
В частности, российский лидер направил поздравления Софии Поздняковой, которая одержала победу в финале индивидуального тура саблисток, выиграв золотую медаль.
"Примите поздравления с отличным, триумфальным выступлением в Токио. В соревнованиях по фехтованию на саблях вы блестяще справились с поставленными задачами, вновь убедительно подтвердили высочайший класс мастерства, умение бороться до конца и побеждать", – заявил Путин.
Также он поздравил тхэквондиста Максима Храмцова, ставшего чемпионом Олимпийских игр в весовой категории до 80 килограммов.
По словам президента, Храмцов продемонстрировал отличную подготовку и решительный, победный настрой. Победу спортсмена Путин назвал большим успехом для его наставников и всех, кто оказывал поддержку россиянину.
Помимо этого, Путин поблагодарил гимнастов Никиту Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина за силу духа и твердость характера.
"Рад поздравить вас с триумфом на Играх XXXII Олимпиады. Финал командных соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства всех его участников, стремлением взять верх над именитыми соперниками", – отметил президент.
Он пожелал победителям добиться новых достижений в спорте, а также здоровья и удачи.
Ранее олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях София Позднякова прокомментировала свою победу на Играх в Токио. По ее словам, она очень рада, что ей и Софье Великой удалось пополнить двумя медалями копилку российских олимпийцев.
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