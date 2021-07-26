"Был вещий сон". Саблистка Позднякова – о победе на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях София Позднякова прокомментировала свою победу на Играх в Токио. По ее словам, она очень рада, что ей и Софье Великой удалось пополнить двумя медалями копилку российских олимпийцев.

"Был вещий сон. Дня три-четыре назад приснилось, что мы сидели с девочками в комнате, приходит Соня Великая, открыла большую коробку и говорит: "Я опять второе место заняла". Получился вещий сон. Приснилось еще, что меня поселили к француженкам и к мужу не пускали", – рассказала спортсменка.

Российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире по фехтованию на Олимпийских играх в Токио, одолев в финале другую россиянку – Софью Великую. Решающий поединок завершился со счетом 15:11.

Также российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото в командном турнире на ОИ. Награду делегации спортсменов ОКР принесли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.