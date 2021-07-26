Максим Храмцов завоевал первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо

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Первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо завоевал Максим Храмцов. Он стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 килограммов.

В финале ему удалось одержать победу над иорданцем Салехом Аль-Шарабати со счетом 20:9. Для делегации спортсменов ОКР золото Храмцова стало четвертым на Играх в Токио.

Ранее российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире по фехтованию на Олимпийских играх в Токио, одолев в финале другую россиянку – Софью Великую. Решающий поединок завершился со счетом 15:11.

Олимпийские игры в Токио официально стартовали 23 июля. В церемонии открытия приняли участие шесть тысяч спортсменов.

