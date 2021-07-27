Российские гимнастки впервые победили в командном многоборье на ОИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Россиянки впервые в истории завоевали золото в командном многоборье по спортивной гимнастике на Олимпийских играх.

Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла.

Серебро завоевали американки, набрав 166,096 балла. Третье место заняла сборная Великобритании –164,096 балла.

Ранее стало известно, что тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал Олимпиады в Токио. В полуфинальном поединке он уверенно одолел китайца Сунь Хуни со счетом 30:3.

Также сообщалось, что российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. В матче за третье место они одержали победу над участниками из Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ен со счетом 17:9.

27 июля российские спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду на Олимпийских играх в Токио. Команда Олимпийского комитета России с 7 золотыми, 7 серебряными и 4 бронзовыми наградами занимает четвертое место в медальном зачете Игр.