Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в гребле в двойках на ОИ

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Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебряные медали по академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого на Олимпийских играх в Токио.

Известно, что российские спортсменки в финале прошли дистанцию за 6 минут 51,45 секунды. Таким образом, россиянки уступили победу новозеландкам, проиграв 1,26 секунды.

Третье место в соревновании заняли представительницы Канады.

Данная медаль стала 24-й для делегации ОКР на Олимпийских играх в Токио.

Ранее российские баскетболисты завоевали серебро в финале турнира 3х3 на Играх в Токио. Они проиграли команде Латвии со счетом 18:21.

Бронзу завоевали сербы, обыгравшие сборную Бельгии со счетом 21:8 в матче за третье место.