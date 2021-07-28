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Российские баскетболисты завоевали серебро в финале турнира 3х3 на Играх в Токио. Они проиграли команде из Латвии со счетом 18:21.

Бронзу завоевали сербы, обыгравшие команду Бельгии со счетом 21:8 в матче за третье место.

Ранее серебро Олимпиады по баскетболу завоевала женская часть делегации ОКР. В финале турнира россиянки проиграли команде США со счетом 15:18. В программе Олимпийских игр баскетбол представлен впервые.

Ранее на Олимпиаде в Токио российские пловцы завоевали серебряные медали по итогам эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем.