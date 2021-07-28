Российские спортсменки завоевали серебро турнира по баскетболу 3х3 на ОИ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Женская часть делегации спортсменов ОКР завоевала серебро турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио. В финале россиянки проиграли команде США со счетом 15:18.

Третьей стала сборная Китая, которая в матче за третье место одержала победу над командой Франции (16:14).

Баскетбол 3х3 впервые представлен в программе Олимпийских игр. В среду мужская часть делегации спортсменов ОКР встретится в финале с латвийцами. Начало матча запланировано на 16:25 по московскому времени.

