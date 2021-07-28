Симона Байлз отказалась от участия в личном многоборье на Олимпиаде

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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз не будет участвовать в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Об этом говорится в сообщении Федерации спортивной гимнастики США в Twitter.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после медицинского обследования.

В индивидуальном многоборье спортсменку заменит Джейд Кэри. Пока не сообщается будет ли Байлз выступать в соревнованиях в отдельных видах.

Накануне сообщалось, что Байлз сняли с соревнований на Олимпийских играх в Токио из-за травмы. Предполагается, что спортсменка травмировалась во время исполнения опорного прыжка, который она сделала с ошибкой.

Ранее о решении приостановить спортивную карьеру после выступления на Олимпиаде в Токио объявила двукратная чемпионка мира в фехтовании на шпагах Виолетта Колобова.