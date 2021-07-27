Шпажистка Колобова приостановит карьеру после Олимпиады в Токио

Фото: ТАСС/ALEKSANDAR PLAVEVSKI/ EPA
Двукратная чемпионка мира в фехтовании на шпагах, призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Виолетта Колобова объявила о решении приостановить спортивную карьеру после выступления на Олимпийском турнире в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.
Спортсменка вернулась в состав сборной России после рождения ребенка в марте 2021 года. В Токио в индивидуальных соревнованиях Колобова уступила польской спортсменке Александре Ярецкой в 1/16 финала. В командном первенстве россиянки потерпели поражение в четвертьфинале от сборной Италии.
"Что дальше? Дальше – отдыхать, домой, к себе. Я в любом случае возьму паузу. Сколько она продлится, сейчас сказать не могу, не знаю, не буду загадывать. Но я не прощаюсь! Характер есть, желание есть, силы есть, но фехтования нет, взрывного и быстрого. Очень много промахов, технического брака. Я переоценила свои возможности", – заявила Колобова.
Она отметила, что смогла хорошо восстановиться физически после рождения сына, однако чувствует недостаток соревновательной практики.
"К сожалению, я не подошла к Играм в оптимальной форме", – добавила спортсменка.
Ранее саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире по фехтованию на Олимпийских играх в Токио, одолев в финале другую россиянку – Софью Великую. Решающий поединок завершился со счетом 15:11.
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