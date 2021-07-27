Американскую гимнастку сняли с соревнований на ОИ из-за травмы

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Четырехкратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Симону Байлз, представляющую сборную США, сняли с соревнований на Олимпийских играх в Токио из-за травмы. Финальное состязание командного многоборья она проведет в запасе. Об этом сообщает Associated Press.

Предполагается, что спортсменка травмировалась во время исполнения опорного прыжка, который она сделала с ошибкой.

Ранее российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин принесли золото делегации спортсменов ОКР. Последний раз россияне брали высшую награду в командном турнире на Олимпийских играх 25 лет назад – еще в 1996 году.

Позже немецкий гимнаст Филипп Хердер назвал безумием победу Далалояна, поскольку тот порвал ахилл в апреле этого года.

