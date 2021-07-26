Немецкий гимнаст назвал безумием победу Далалояна в командных соревнованиях

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Немецкий гимнаст Филипп Хердер прокомментировал выступление Артура Далалояна в командных соревнованиях на Олимпийских играх. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Далалоян в апреле порвал ахилл, а сейчас он завоевывает золото в гимнастике на Олимпийский играх. Это какое-то безумие. Отдаю ему должное", – сказал он.

Ранее российские гимнасты впервые с 1996 года завоевали золото в командном турнире на Олимпийских играх.

Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин принесли делегации спортсменов ОКР третье золото на Играх в Токио. Их результат составил 262,500 балла.