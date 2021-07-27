Российские волейболистки победили команду Аргентины на Олимпиаде в Токио

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские волейболистки одержали первую победу на Олимпиаде в Токио. Россиянки сумели одолеть команду Аргентины в матче группового этапа волейбольного турнира ОИ.

Игра группы B завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:15, 25:13) в пользу российских спортсменок.

В первом матче турнира спортсменки ОКР проиграли сборной Италии. Матч завершился со счетом 0-3. Таким образом, нынешняя победа стала для россиянок первой на Олимпиаде в Токио.

Следующую встречу российские волейболистки проведут 29 июля. Соперниками россиянок станут спортсменки из Китая.

Ранее россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов пробились в финал Олимпиады в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Таким образом, российские спортсмены гарантировали делегации спортсменов ОКР как минимум серебряные медали в указанной дисциплине.